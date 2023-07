Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Aus schwarzem VW steigen fünf Syrer - Schleuser macht sich mit dem Schleuserfahrzeug auf und da-von

Arnsdorf, Gemeinde Vierkirchen, Landkreis Görlitz (ots)

Montag, 13.00 Uhr, Ortslage Arnsdorf (Gemeinde Vierkirchen) - Gegen Mittag erhielt die Dienststelle einen Hinweis aus der Bevölkerung. Demnach waren in Arnsdorf offenbar ausländische Personen aus einem schwarzen VW Touran ausgestiegen.

Nach dem Aussteigen entfernte sich der VAN in unbekannte Richtung. Während Streifen an den Ort der Beobachtung eilten und dort später fünf Syrer (18 - 36) feststellten, fahndete die Besatzung des Hubschraubers auch in diesem Fall nach dem Schleuser bzw. dessen Fahrzeug. Ein entsprechender Fahndungserfolg blieb aber bislang aus. Im Zusammenhang mit dem vorausgegangenen Hinweis wurde bekannt, dass es sich bei dem VW Touran den Kennzeichenschildern nach um ein Fahrzeug aus Gera handeln könnte.

Weitere Hinweise zu dieser "Absetzschleusung" nimmt die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter der Rufnummer 03581 - 3626 - 0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell