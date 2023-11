Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hase ausgewichen und im Wingert gelandet

Edenkoben (ots)

Gestern Abend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer einen Wirtschaftsweg zwischen Edenkoben und Maikammer. Da plötzlich ein Hase von links kommend den Weg überquerte, erschrak der Fahrer so arg, dass er den PKW nach rechts in den Grünstreifen lenkte und in einen angrenzenden Wingert fuhr. Hierbei wurden mehrere Wingertszeilen umgefahren und das Fahrzeug blieb Stecken. Es konnte nur durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am PKW entstand Schaden von 5000 Euro. Der Schaden am Wingert beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.

