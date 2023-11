Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Annweiler am Trifels (ots)

Zum wiederholten Male kam es im Annweilerer Stadtteil Queichhambach zu einem Einbruch.

In der Zeit von Montag, den 20.11.2023 um 22:30 Uhr, auf Dienstag, den 21.11.2023 um 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich gewaltsam in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Ersten Feststellungen zufolge wurde aus dem Anwesen nichts entwendet.

In den zurückliegenden Tagen wurde bereits über gleichgelagerte Einbruchsdelikte in Queichhambach berichtet. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail, unter kilandau.k5@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf wichtige Verhaltenshinweise zum Schutz vor Einbrüchen hin:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter http://www.polizei-beratung.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell