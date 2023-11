Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim/Bellheim - Laserkontrollen

Knittelsheim/Bellheim (ots)

Bei einer Laserkontrolle in der Hauptstraße in Knittelsheim wurden gestern Vormittag fünf Autofahrer verwarnt. Der "Spitzenreiter" wurde mit 48 km/h gemessen. Bei einer weiteren Kontrolle in der Postgrabenstraße in Bellheim waren sieben Autofahrer zu schnell. Hier lag der Spitzenwert bei 51 km/h. Dazu kamen zehn Fahrzeuge mit technischen Mängeln.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell