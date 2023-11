Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bekifft Unfall verursacht

Landau (ots)

Am 21.11.2023 wollte gegen 11:25 Uhr ein 41-jähriger Ford-Fahrer in der Klaus-von-Klitzing-Straße in Landau ausparken. Hierbei beschädigte dieser einen geparkten PKW BMW. Die Schadenshöhe beträgt circa 650 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Unfallverursacher Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Dem Ford-Fahrer wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

