Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Steinfeld/Waldrohrbach/Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 22.11.2023 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Bergzabern mehrere Verkehrskontrollen, insbesondere Geschwindigkeitsüberwachungen, durchgeführt. Hierbei wurde im Zeitraum von ca. 11:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr auf der L 546 Höhe Ortslage Steinfeld der Verkehr überwacht. Neun Fahrzeugführer wurden festgestellt, welche die erlaubten 50km/h überschritten. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurden auf der B 48 in Waldrohrbach ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h innerorts wurden 15 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Gegen 18:00 Uhr musste außerdem ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden, da dieser mit seinem PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmittel die Kurtalstraße in Bad Bergzabern befuhr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Um 22:30 Uhr musste in der Weinstraße schließlich einem Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt untersagt werden, da seine Rad-Reifen Kombination nicht den Vorschriften entsprach, was ein Erlöschen der Betriebserlaubnis bedeutete.

