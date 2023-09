Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Quadfahrer verletzt

Anröchte (ots)

Am gestrigen Montagmittag kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Boschstraße, in Höhe der Hausnummer 12. Ein 56-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem Quad die Boschstraße in Richtung Klieverstraße. Aus bislang unbekanntem Grund fuhr er mittig der Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Mann aus Rüthen die Boschstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als der 59-Jährige das entgegenkommende Quad wahrnahm, bremste er seinen Lkw ab und versuchte noch nach rechts auszuweichen. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge ließ sich jedoch nicht mehr vermeiden. Das Quad prallte gegen den Lkw und kam letztendlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 56-Jährige Quadfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(dk)

