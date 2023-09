Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Roter Pkw nach Unfallflucht gesucht

Soest (ots)

Am 4. September kam es gegen 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Eselsweg in Höhe der Straße Grenzweg. Ein 32-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befand sich zur Unfallzeit mit seinem Lkw auf dem Eselsweg. Da er in Höhe der dortigen Fima Ladetätigkeiten durchführte, blockierte er teilweise die Fahrbahn. Eine zeitgleich aus Richtung Hattrop kommende Autofahrerin ärgerte sich offenbar über die kurze Wartezeit. Nach einem Wortgefecht mit dem Lkw-Fahrer setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort und berührte den 32-Jährigen während des Vorbeifahrens mit dem rechten Außenspiegel ihres Pkw. Außerdem touchierte sie im Anschluss noch den Lkw in Höhe der linken Fahrzeugseite. Der Lkw-Fahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sie kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 bis 35 Jahre alt, normale Statur, blonde Haare. Vermutlich hat der rote Pkw ein Soester Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Pkw bzw. der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.(dk)

