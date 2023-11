Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Salzstreuerwurf mündet in Strafverfahren

Landau (ots)

Am 22.11.2023 gerieten gegen 22:20 Uhr ein 20-Järiger und ein 34-Jähriger in Landau in der Reiterstraße vor einem Imbissrestaurant in Streit. Im Rahmen des Streites warf der 34-Jähriger einen gläsernen Salzstreuer nach dem 20-Jährigen. Glücklicherweise verfehlte dieser sein Ziel. Der Salzstreuerwerfer konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Friedrich-Ebert-Straße in Landau angetroffen werden. Für die Zwecke des Strafverfahrens wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

