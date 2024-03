Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Fahrer bei Abbiegevorgang von Autofahrerin erfasst

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Dienstag (26.03.) verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Westhofener Straße. Der 44-Jährige war um 17.25 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Garenfeld unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Westhofener Straße/Hagener Straße/Ruhrtalstraße wartete der Mann vor einer roten Ampel. Links neben ihm stand eine 50-Jährige mit ihrem Audi. Als die Ampel auf Grün wechselte, erfasse die Autofahrerin den Mann, während sie nach rechts in die Ruhrtalstraße abbiegen wollte. Der Pedelec-Fahrer musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 50-jährige Audi-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell