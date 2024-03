Polizei Hagen

POL-HA: Iserlohner nach grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Fehlverhalten wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt

Hagen-Hochstraße (ots)

Als eine 25-Jährige am Dienstag (26.03.) gegen 16.40 Uhr von der Goldbergstraße nach links in die Hochstraße abbog, habe sie nach eigenen Angaben versehentlich die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMW missachtet. Der Fahrer begann nach Angaben von mehreren Zeugen dauerhaft zu hupen und überholte die Dortmunderin aggressiv von links. Dabei heulte der Motor seines Fahrzeugs stark auf. Als sich der BMW parallel neben dem Audi der 25-Jährigen befand, habe sie abbremsen müssen, da sich unmittelbar vor ihr ein Fußgängerüberweg mit wartenden Passanten befand. Auch der 32-jährige BMW-Fahrer bremste stark, der Fahrer versuchte nach bisherigem Stand der Ermittlungen anschließend nach rechts auszuweichen. Dadurch habe der Mann den Audi an den Fahrbahnrand gedrängt und am vorderen linken Kotflügel touchiert.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei gab der Iserlohner an, dass er die 25-Jährige nicht überholt habe. Sie sei an den Fahrbahnrand gefahren, dann nach links ausgeschert und in sein Auto gefahren. Weitere Nachfragen wollte der Mann nicht beantworten. Aufgrund des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens erhielt der 32-Jährige eine Strafanzeige. Die Dortmunderin entrichtete aufgrund des vorausgegangenen Vorfahrtsverstoßes ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat. (arn)

