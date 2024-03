Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird in den Abendstunden Opfer eines Raubes

Hagen-Mitte (ots)

Auf der Frankfurter Straße kam es am Montag (25.03.) in den Abendstunden zu einem Raub, bei dem ein Hagener sich leichte Verletzungen zuzog. Der 39-Jährige hielt sich um 18.40 Uhr auf dem Gehweg auf, als ihn ein unbekannter Mann ansprach. Der Hagener habe zu diesem Zeitpunkt eine kleinere Menge Bargeld in der Hand gehalten. Wenige Augenblicke später habe der Täter das Handgelenk des Hageners ergriffen, festgehalten und ihm Pfefferspray in das Gesicht gesprüht. Es kam zu einem kurzen Gerangel, bei dem der 39-Jährige zu Boden fiel. Der unbekannte Täter habe ihn getreten und anschließend das Geld aus der Hand gerissen und sei in die Böhmerstraße geflüchtet.

Der Täter sah nach Angaben des 39-Jährigen wie folgt aus: männlich, ca. 17 Jahre bis 18 Jahre alt, etwa 180-185cm groß, schlank, kurze, schwarze, lockige Haare. Er trug eine braune Jacke und war augenscheinlich marokkanischer Herkunft.

Der Hagener musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden, verzichtete jedoch auf eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus. Eine Fahndung nach dem Täter im Nahbereich durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zum Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell