Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall ohne Führerschein und falsche Dokumente für Mofa

Hagen-Boele (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Hagener Straße stellte sich am Montag (25.03.) heraus, dass ein 20-jähriger Hagener keinen Führerschein besitzt. Der Mann war um 18 Uhr mit seinem Mofa unterwegs. Vor ihm befand sich eine 36-Jährige mit einem Opel, die von der Hagener Straße nach links in die Südhofstraße einbiegen wollte. Die Hagenerin bremste deshalb mit ihrem Auto, der 20-jährige Kleinkraftradfahrer fuhr ihr dabei auf. Bei der Unfallaufnahme konnte der Mann den Polizisten weder eine Prüfbescheinigung noch eine Zulassungsbescheinigung aushändigen. Nach Recherchen in den polizeilichen Auskunftssystemen und nach Einsicht der Dokumente, die der Bruder des Mannes zum Einsatzort brachte, ergaben sich unterschiedliche Angaben im Hinblick auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Mofas. Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher.

Der 20-Jährige gab darüber hinaus im Laufe des Einsatzes an, dass er die Führerscheinprüfung mehrfach nicht bestanden habe und daher keinen Führerschein besitzen würde. Er ist in der Vergangenheit bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten und erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell