Polizei Hagen

POL-HA: Mann vorläufig festgenommen nach räuberischer Erpressung eines Ehepaares

Hagen-Boele (ots)

Als eine 58-Jährige in Boele Sonntagmorgen (24.03.) gegen 7 Uhr die Rollläden ihres Wohnzimmerfensters hochzog, sah sie einen ihr unbekannten Mann im Garten stehen. Sie sprach ihn durch das geschlossene Fenster an und fragte, wieso er sich auf ihrem Grundstück befindet. Der Mann wurde daraufhin aggressiv, nahm sich aus einer Kiste Gartengeräte und schlug damit unvermittelt auf eine Wohnzimmerscheibe ein. Zudem trat er mehrfach mit Fuß gegen die Scheibe. Als der Ehemann der Hagenerin versuchte den Randalierer zu beruhigen, forderte der Mann plötzlich Geld und bedrohte das Ehepaar. Der 25-jährige Randalierer entfernte sich, nachdem er Geld erhalten hatte, von dem Grundstück. Polizisten konnten ihn im Rahmen einer Fahndung ausfindig machen und antreffen. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits am frühen Morgen nach einer Nötigung im Straßenverkehr einen Einsatz auslöste. Der 25-Jährige wurde aufgrund bestehender Haftründe vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell