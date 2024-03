Polizei Hagen

POL-HA: Mann verletzt sich bei Gerangel auf Gelände einer Tankstelle schwer

Hagen-Vorhalle (ots)

Als ein Zeuge Sonntag (24.03.) in den frühen Morgenstunden auf das Gelände einer Tankstelle auf der Herdecker Straße fuhr, sah er einen verletzten Mann, der zunächst neben einer Zapfsäule lag und anschließend auf einen anderen Mann zulief. Dieser stieg jedoch wortlos in einen VW und fuhr in Richtung Vorhalle davon. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen suchte der Verletzte die Tankstelle zusammen mit dem Fahrer des VW auf, beide saßen hierbei in dem Auto. Es kam zu einem Gerangel zwischen dem Autofahrer und dem 56-Jährigen. Der Hagener wollte augenscheinlich mehrfach aus dem Auto aussteigen, wurde jedoch von dem anderen Beteiligten daran gehindert und immer wieder in den VW gezogen. Nachdem der 56-Jährige augenscheinlich geschubst wurde und dabei mit dem Kopf gegen das Heck des Fahrzeugs stieß, zog er sich schwere Verletzungen zu - er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Personen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

