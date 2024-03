Polizei Hagen

POL-HA: Hagener übersieht anderes Auto bei Spurwechsel

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Als ein 39-Jähriger am Freitag (22.03.) gegen 17.50 Uhr auf der Eppenhauser Straße mit seinem Hyundai die Fahrspur wechselte, übersah der Mann aus bislang ungeklärter Ursache ein anderes Auto. Der Hagener gab bei der Unfallaufnahme an, dass er in die Emster Straße abbiegen wollte, um dort zu drehen und die Eppenhauser Straße in Richtung Emst zu befahren. Bei dem Spurwechsel stieß er seitlich mit dem in Richtung Innenstadt fahrenden Fiat einer 38-Jährigen zusammen. Der 39-jährige Hagener zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (arn)

