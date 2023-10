Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Präg: Unfall mit Motorradfahrerin

Freiburg (ots)

Die Hochkopfstraße befuhr am Freitag, 29.09.2023 gegen 10.40 Uhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem VW von Präg in Richtung Geschwend. Als dieser nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er eine entgegenkommende Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die 50 Jahre alte Kradfahrerin auf die Straße stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro, am Motorrad 3500 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell