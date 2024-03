Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer in Gewahrsam genommen

Hagen - Wehringhausen (ots)

Am Samstagnachmittag (23.02.2024) musste ein 46 - jähriger Hagener auf der Lange Straße von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, nachdem er versucht hatte an einer dortigen Gaststätte eine Fensterscheibe einzuschlagen. Die Polizeibeamten waren dort durch eine Mitarbeiterin zu Hilfe gerufen worden, die zuvor versucht hatte den randalierenden Mann zur Räson zu bringen. Zunächst schien es auch so, als hätte sich der Hagener beruhigen lassen und freiwillig seinen Heimweg anzutreten. Jedoch zeigte sich unmittelbar darauf, dass der 46-Jährige die Ermahnungen und den Platzverweis der Polizisten nicht beherzigen wollte. Kaum hatte er sich von der Einsatzörtlichkeit entfernt, schrie er weitere Passanten aggressiv an und nahm ihnen gegenüber eine drohende Haltung ein. Die noch vor Ort befindlichen Polizisten brachten den Hagener dann zum Polizeigewahrsam. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell