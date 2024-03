Polizei Hagen

POL-HA: Aufenthalt im Polizeigewahrsam und Strafanzeige nach Weigerung Spielhalle zu verlassen

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstag (23.03.) riefen Mitarbeiter einer Spielhalle gegen 1.30 Uhr die Polizei, da sie Probleme mit zwei Gästen hatten. Sie gaben an schließen zu wollen, die Personen würden jedoch nicht gehen wollen. Polizisten stießen in dem Laden am Graf-von-Galen-Ring auf einen 36-Jährigen, der sich aggressiv zeigte. Im Beisein der Beamten provozierte er die Mitarbeiter verbal. Im weiteren Verlauf konnten die Polizisten Cannabis in der Jacke des Arnsbergers finden. Sie erteilten ihm nach Abschluss aller Maßnahmen einen Platzverweis. Dem kam der 36-Jährige jedoch trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Er musste in Gewahrsam genommen werden und erhielt aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Anzeige. (arn)

