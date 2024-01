Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenstände aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Langfinger hatten es in der Nacht zu Sonntag auf einen Pkw in der Kleestraße abgesehen. Der Wagen war von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12:30 Uhr, vor der Hausnummer 2 geparkt. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurden ein Rucksack, Ausweisdokumente und eine Bankkarte gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell