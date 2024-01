Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Arztpraxen eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Am St-Marien-Platz wurde am Samstagabend in zwei Arztpraxen eingebrochen. Anwohner des Mehrfamilienhauses meldeten der Polizei gegen 20 Uhr, dass die Eingangstüren der beiden Praxen offenstehen würden. Nach ersten Ermittlungen wurde aus beiden Räumlichkeiten ein niedriger Bargeldbetrag gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat etwas Verdächtiges am Samstag zwischen 17:50 Uhr und 20 Uhr am St.-Marien-Platz beobachtet? Unter der Telefonnummer 0631-369 2620 kann hierzu die Kriminalpolizei in Kaiserslautern erreicht werden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell