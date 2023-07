Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe interessieren sich für Autoinnenräume

Kaiserslautern (ots)

Was sieht man, wenn man an Ihrem Auto von außen durch die Scheibe in den Innenraum schaut - was liegt dort alles herum? Wenn jetzt in Ihrer Aufzählung Gegenstände wie Geldbeutel, Handy, Navi oder Taschen vorkommen, dann ist dieser Hinweis ganz speziell für Sie: Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es Andere für Sie tun!

Ganz im Ernst: Für Diebe ist vieles interessant, insbesondere natürlich Geld und Wertgegenstände. Um an ihre gewünschte Beute zu kommen, schrecken die Täter auch nicht davor zurück, an einem Auto die Scheibe einzuschlagen. Wenn potenzielle Langfinger diese Wunschbeute im Innern eines Autos entdecken, dann sind die Folgen sozusagen schon vorprogrammiert.

Zwei aktuelle Beispiele: In der Medicusstraße drangen Autoknacker in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Pkw ein und rissen sich ein Ladekabel, einen Reisekoffer samt Inhalt, eine neuwertige Handtasche und Kleidungsstücke sowie eine Apple Watch unter den Nagel.

Gleiches Spiel in der Kolbenstraße: Hier schnappten sich die Diebe am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr aus einem Auto gleich zwei Geldbeutel, die im Wageninneren abgelegt waren. Mit den erbeuteten EC-Karten bezahlten sie anschließend ihre Einkäufe.

Unser Tipp: Am besten keine Wertgegenstände im Auto zurücklassen, und auch nichts im Innenraum herumliegen lassen, was das Interesse von Dieben wecken könnte! |cri

