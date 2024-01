Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gartenhaus aufgebrochen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in der Straße "Am Hirtenberg" in Otterberg zu einem Einbruch in ein Gartenhaus. Am Samstag fiel auf, dass unbekannte Täter ein Vorhängeschloss durchtrennten und einen Stromgenerator, eine Kettensäge und eine weitere Säge stahlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 3000 Euro. Die genaue Tatzeit ist unklar, sie liegt zwischen dem 01.01.2024 und dem 13.01.2024 Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell