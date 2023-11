Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Blutprobe nach Fahrzeugkontrolle

Olpe (ots)

Am 01.11.2023 gegen 02:50 Uhr sollte ein Pkw in Olpe, Eichhagen durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer aus Olpe missachtete jedoch die Anhaltezeichen und beschleunigte seinen Pkw auf der Landstraße 512 in Fahrtrichtung Olpe. Im Innenstadtbereich Olpe konnte das Fahrzeug durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergaben Ermittlungen, dass der Pkw kurz vorher entwendet wurde. Die Fahrzeuginsassen wurden zur Polizeiwache nach Olpe verbracht, wo dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell