Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gleich zweimal in Schützenhaus eingebrochen

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Bickenbach haben Unbekannte gleich zweimal hintereinander in ein zurzeit in Sanierung befindliches Schützenhaus eingebrochen. Der erste Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag (24. bis 28. Februar). Um in das Gebäude an der Gelpestraße zu gelangen, hatten die Täter die Eingangstüre aufgehebelt. Anschließend demontierten sie Sanitärarmaturen und diverse Kupferrohre der Heizungsanlage. Während sie die Sanitärarmaturen direkt mitnahmen, verblieben die Kupferrohre zunächst zum Abtransport bereitgestellt im Gebäude. Nachdem das Gebäude zwischenzeitlich wieder gesichert war, brachen es die Einbrecher vermutlich in den Nachtstunden zu Mittwoch (28.2. - 1.3.) erneut auf und entwendeten die bereitgestellten Kupferrohre.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

