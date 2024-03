Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin von Auto erfasst und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Als eine Hagenerin am Freitag (22.03.) gegen 20.50 Uhr an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte, wurde sie von einem Auto erfasst. Ein 31-Jähriger befuhr die Rathausstraße aus Richtung Remberg kommend. An der Kreuzung Rathausstraße/Märkischer Ring bog er mit dem Fiat links, in Richtung Volmestraße, ab. Hierbei übersah der Mann die Fußgängerin aus bislang ungeklärter Ursache. Durch den Zusammenstoß stürzte die 48-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell