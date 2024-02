Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Schalloh - Flüchtiger Lkw gesucht

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 856, etwa in Höhe der Hausnummer Schalloh 2. Ein 47-jähriger Mann aus Büren befuhr mit seiner Daimler Sattelzugmaschine nebst Auflieger die L 856 in südliche Richtung. In Höhe der Unfallstelle kam ihm ein bislang unbekannter grauer Lkw entgegen, der mit seinem linken Außenspiegel den ebenfalls linken Außenspiegel des Daimler touchierte. Ohne sich um eine Schadensregulierung bemüht zu haben, setzte der unbekannte Lkw seine Fahrt in nördliche Richtung fort. Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

