Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230911.10 Itzehoe: Unfall mit alkoholisiertem E-Scooter-Fahrer

Itzehoe (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein E-Roller-Fahrer einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen und stieß mit ihrem Wagen zusammen. Der Unfallverursacher zog sich dabei schwere Verletzungen zu, er stand unter Alkoholeinfluss.

Um 17.35 Uhr war eine 39-jährige Frau in einem Skoda aus Richtung Schumacherallee kommend in Richtung Krämerstraße auf der Reichenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Salzstraße nahm ihr ein Rollerfahrer die Vorfahrt, der die Reichenstraße aus der Salzstraße kommend überqueren wollte. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und der 46-jährige Unfallverursacher stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Auf Nachfrage räumte der Itzehoer ein, ein Bier getrunken zu haben. Zwei Atemalkoholtests bei ihm ergaben 0,72 und 0,63 Promille, woraufhin eine Staatsanwältin die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Die Maßnahme führte ein Arzt im Klinikum durch.

Einen Führerschein besaß der Beschuldigte nicht mehr, an seinem E-Roller entstand Totalschaden. Der Beschuldigte wird sich Nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

Merle Neufeld

