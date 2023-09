POL-IZ: 230911.9 Itzehoe: Unfall unter Alkoholeinfluss mit Pedelec

Heide (ots) - Nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers auf eine Trunkenheitsfahrt in Heide am Sonntag hat eine Streife das verdächtige Fahrzeug gestoppt. Der Insasse war deutlich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Gegen 23.20 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Ford ein, der aus Richtung Nordhastedt kommend in Richtung Heide in Schlangenlinien unterwegs sein sollte. In der ...

mehr