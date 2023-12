POL-OG: Offenburg - Versuchter Einbruch in Weihnachtsmarktstand

Offenburg (ots) - Wiederholt soll ein 18-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag in einem Einzelhandelsgeschäft in der Hauptstraße versucht haben Kleidung zu entwenden. Der ertappte Heranwachsende zeigte sich wenig einsichtig und beleidigte die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Dem jungen Mann drohen nun entsprechende Anzeigen. /sa Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: ...

mehr