Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erfolgreiche Woche der PI Boppard - Rückgewinnung von 75.000 EURO nach Betrug in Boppard und Sicherstellung von zwei entwendeten EBikes in St. Goar

Boppard (ots)

Im Laufe der Woche kam es auf dem Campingplatz Loreleyblick in St. Goar zum Diebstahl von zwei miteinander verschlossenen hochpreisigen E-Bikes im Wert von 8.000 EUR. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnten die E-Bikes aufgefunden und dem glücklichen Eigentümer wieder übergeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

Weiterhin kann mitgeteilt werden, dass es im Zuge einer Phising-Mail an eine Geschädigte aus Boppard, zunächst zu einem Schadenseintritt in Höhe von 75.000 EUR kam. So bestätigte die Geschädigte in gutem Glauben vermeintlich geänderte AGB´s ihrer Bank. Letztendlich wurde diese E-Mail durch unbekannte Täter nur genutzt, um sensible Daten der Geschädigten zu erhalten, um hiermit eine unberechtigte Überweisung über 75.000 EUR zu tätigen. Erst nach beharrlichem Interagieren von Polizei und Geschädigter konnte die Buchung letztendlich wieder rückgängig gemacht werden. Bitte geben Sie zu keinem Zeitpunkt persönliche Zugangsdaten in Bezug auf Ihr Onlinebanking heraus oder betätigen jedwede Bestätigungslinks, auch wenn diese vermeintlich zwingend sind. Vergewissern Sie sich in einem persönlichen Gespräch mit Ihrer Bank über die Notwendigkeit eines solchen Tuns.

