POL-OG: Zell am Harmersbach - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Am vergangenen Freitagmittag (15.12.2023) gegen 13 Uhr fiel eine 62-jährige VW-Fahrerin mit ihrem verkehrsgefährdenden Fahrstil auf der Hauptstraße auf. Augenzeugen zufolge soll die Frau immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten sein, außerdem habe Sie auf Höhe der Einfahrt eines Lebensmittelgeschäftes einen entgegenkommenden Transporter touchiert, sodass ihr Außenspiegel zu Bruch gegangen sein soll. Dadurch soll an dem VW ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden sein. Die Aurofahrerin hielt schließlich an einem Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes an. Die eintreffenden Beamten konnten bei der Dame im Zuge eines Atemalkoholtests einen Wert von etwa 2,4 Promille feststellen. Der Führerschein der VW-Fahrerin wurde vorerst einbehalten, ihr droht nun eine Strafanzeige. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach bitten nun Zeugen und insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Transporters, sich unter der Nummer 07835 547490 zu melden.

