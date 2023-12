POL-OG: Offenburg - Uneinsichtiger Ladendieb

Lichtenau (ots) - Im Verlauf des Mittwochs zwischen 7:30 Uhr und 22 Uhr sollen bislang unbekannte Täter in der Tullastraße in ein Wohnhaus eingedrungen sein und dort Bargeld und Uhren im Wert von 20.000 Euro entwendet haben. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster im Erdgeschoss auf und kamen so wohl in das Innere des Hauses. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten Zeugen, die in dem Zeitraum ...

