POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Ladengeschäft, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Was einen 24 Jahre alten Mann am frühen Mittwochabend derart in Rage versetzt hat, dass er kurz nach 18:30 Uhr in einem Café in der Hauptstraße mit Tischen und Stühlen um sich geworfen und bei einem wenige Meter entfernten Imbiss gegen dortige Werbetafeln geschlagen hat, ist bislang noch unklar. Möglicherweise hat vorheriger Alkohol- und/oder Drogenkonsum zum Ausrasten des Mittzwanzigers ...

