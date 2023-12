Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Randalierer rastet aus

Offenburg (ots)

Was einen 24 Jahre alten Mann am frühen Mittwochabend derart in Rage versetzt hat, dass er kurz nach 18:30 Uhr in einem Café in der Hauptstraße mit Tischen und Stühlen um sich geworfen und bei einem wenige Meter entfernten Imbiss gegen dortige Werbetafeln geschlagen hat, ist bislang noch unklar. Möglicherweise hat vorheriger Alkohol- und/oder Drogenkonsum zum Ausrasten des Mittzwanzigers beigetragen. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg hatten alle Mühe, den Randalierer zu bändigen. Mit vereinten Kräften gelang es den Polizisten schließlich, den Mann zu fixieren und ihm die Handschließen anzulegen. Hierbei wurde ein Beamter von der Faust des 24-Jährigen im Gesicht getroffen. Gegen den Delinquenten wurden unter anderem Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Er musste die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

/wo

