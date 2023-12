Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unerwartet attackiert, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Eine junge Frau ist am Mittwochabend in der Bernäckerstraße von einem ihr unbekannten Mann attackiert und hierdurch leicht verletzt worden. Laut den Schilderungen der Heranwachsenden sei der auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzte Mann gegen 21 Uhr aus dem Nichts aufgetaucht und habe sie unerwartet angegriffen. Er habe weder Forderungen gestellt noch sei es zu unsittlichen Berührrungen gekommen. Als zufällig ein Auto an dem Szenario vorbeifuhr, habe der Fremde von der Frau abgelassen und sei geflüchtet. Die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau setzen nun auf den Autofahrer/Autofahrerin, dass er oder auch andere Zeugen sich unter der Rufnummer: 07225 9887-0 melden, um das Geschehen aufhellen und weitere Hinweise zu dem Angreifer erlangen zu können. Der Gesuchte trug eine dunkle Jacke, dunkle Jeans und weiße Sportschuhe. Er hatte einen Dreitagebart und eine Kapuze über seinen Kopf gezogen gehabt.

