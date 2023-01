Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Reinsfeld

Reinsfeld (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es an diesem Wochenende in der Zeit von Freitag, 13.01.23, 21.30 Uhr, bis zum Sonntag, 15.01.2023, 19.45 Uhr, in Reinsfeld in der Straße "Hufring". Am Haus wurden an verschiedenen Türen Aufbruchspuren festgestellt. Der bzw. die Täter gelangten jedoch nicht in das Anwesen. Hinweise werden erbeten an die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0.

