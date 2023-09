Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Angesprochen und abgelenkt

Verdächtiges Duo entwendet Handtasche

Weiterstadt (ots)

Ein circa 30 bis 40 Jahre alter Mann mit dunklem Bart und seine gleichaltrige, etwa 1,50 Meter bis 1,60 Meter große Begleiterin, die einen auffallend hervorstehenden Bauch hatte und vorgab schwanger zu sein, haben am Montag (18.9.) durch Vortäuschen von Hilfsbedürftigkeit eine 61-Jährige "Im Rödling" bestohlen. Nach ersten Erkenntnissen sprach das verdächtige Duo die Dame gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Großmarktes an, verwickelten sie in ein Gespräch und nutzen einen Moment ihrer Unaufmerksamkeit aus, um ihre im Auto abgestellte Tasche zu entwenden. Danach traten beide die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen des Verdacht des Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen, die das Duo beobachten konnten, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

