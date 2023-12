Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Wohnhauseinbrüche im Landkreis - Polizei bittet um Mithilfe

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Friedhofstraße

18.12.2023, 13.00 Uhr - 22.45 Uhr

Velpke, Wetzensteinring

18.12.2023, 12.00 Uhr - 19.15 Uhr

Die Polizei registrierte im Laufe des Montags zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Dabei erbeuteten die Täter in einem Falle Schmuck in noch festzustellendem Wert, im anderen Fall dauert die Schadensermittlung noch an.

Der erste Einbruch ereignete sich in Grasleben:

Zwischen Montagmittag 13.00 Uhr und Montagabend 22.45 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Friedhofstraße.

Sie begaben sich an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume.

Ob sie hierbei Beute machten wird derzeit ermittelt.

Letztendlich flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der zweite Einbruch ereignete sich in Velpke:

Hier schlugen die Täter zwischen Montagmittag 12.00 Uhr und Montagabend 19.15 Uhr in der Straße Wetzensteinring zu.

Nachdem sie auch hier die Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten betraten und durchsuchten sie auch hier verschiedene Räume und das darin befindliche Mobiliar. Dabei erbeuteten sie Schmuck in noch festzustellender Anzahl und Wert.

Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Ermittler können einen Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen nicht ausschließen und hoffen darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Auch ist es möglich, dass die Täter in unmittelbarer Tatortnähe oder einer Seitenstraße ein Fahrzeug abgestellt haben. Oft fallen diese Fahrzeuge auf, da sie nicht zum alltäglichen Erscheinungsbild gehören.

Hinweise an die Polizeistationen in Grasleben, Velpke oder das zuständige 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

