Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin wird von Ehemann geschlagen und in das Gesicht gebissen

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt stritt sich am Dienstag (26.03.) ein Paar in den Abendstunden, hierbei wurde eine Hagenerin durch ihren Ehemann verletzt. Der 36-Jährige habe ihr bei der Auseinandersetzung mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen und ihr anschließend auch in das Gesicht gebissen. Bereits in der Vergangenheit sei es nach Angaben der Frau zu gewalttätigen Übergriffen zu ihrem Nachteil gekommen. Nach Eintreffen der Polizei gab der 36-Jährige an, dass nicht passiert sei. Er habe seine Frau lediglich beim Kochen in den Arm genommen. Die Beamten verwiesen den Mann der Wohnung, erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot und fertigten eine Strafanzeige. Sein Wohnungsschlüssel verblieb in der Wohnung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell