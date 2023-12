Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Ring/Radfahrer flüchtet nach Unfall

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden sucht die Polizei in Lüdinghausen nach einem flüchtigen Radfahrer. Am Montag (4.12.) gegen 14.45 Uhr befuhr eine 57-jährige Lüdinghauserin mit ihrem Fahrrad den Dietrich-Bonhoeffer-Ring in Richtung Innenstadt. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung des Parkplatzes wurde sie von einem von hinten kommenden Radfahrer geschnitten. Dadurch geriet sie auf eine Grünfläche und kam zu Fall. Nach dem Sturz rief die Radfahrerin noch dem Flüchtenden hinterher. Dieser setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Beschreibung: männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, schlanke Statur, Brille, kurze schwarze Haare, schwarz bekleidet. Der Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell