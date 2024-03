Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto schwer

Hagen-Mitte (ots)

Als eine 48-jährige Autofahrerin in einen Kreisverkehr in der Konkordiastraße fuhr, übersah sie am Montag (25.03.) gegen 20.45 Uhr einen Radfahrer. Die Hagenerin war in Fahrtrichtung Bergstraße unterwegs und habe zunächst an dem Fußgängerüberweg, unmittelbar vor dem Kreisverkehr, abgebremst. Als sie anschließend in den Kreisverkehr einfuhr, erfasste die Dacia-Fahrerin den 57-jährigen Radfahrer, der den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Elberfelder Straße verlassen wollte. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell