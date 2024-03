Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zur Pressemeldung vom 14.03.2024: 17-jähriger Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit Transporter verletzt

Saalburg-Ebersdorf/ Friesau (ots)

Ein junger Mopedfahrer wurde durch einen Unfall am Dienstagnachmittag in Friesau verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Moped die Ortsstraße in Friesau entlang. Ein 29-jähriger Transporterfahrer übersah beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Straße den jungen Mann und stieß mit ihm zusammen. Dadurch kam es zu schweren Verletzungen bei dem Mopedfahrer und er wurde mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell