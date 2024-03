Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am Diestagnachmittag kam es in Rudolstadt zu einem Unfall, welcher für den Fahrer strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Eine junge Frau fuhr mit ihrem PKW die Anton-Sommer-Straße aus Richtung Gartenstraße kommend entlang. Hinter ihr befand sich ein 65-jähriger Seat-Fahrer. Aufgrund zähfließenden Verkehrs bremste die Vorausfahrende ihren PKW ab- dies wiederum übersah der 65-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher- ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille, sodass entsprechend strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden. An den betroffenen Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell