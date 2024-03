Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall im Kurvenbereich: Fahrer verletzt

B85/ Obernitz (ots)

Am Dienstagmittag wurde ein 57-Jähriger aufgrund eines Unfalls in der sogenannten "Weischwitzer Kurve" bei Obernitz verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Mann fuhr die Bundesstraße 85 von Saalfeld kommend in Richtung Kaulsdorf entlang. Im Kurvenverlauf kam der Fahrer dann nach rechts von der Straße ab und geriet schleudernd auf den angrenzenden Parkplatz. Schließlich kam es noch zum Zusammenstoß mit einem Straßenbaum, sodass der Unfallwagen im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt wurde. Der 57-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Gegenwärtig wird geprüft, ob möglicherweise gesundheitliche Probleme zu dem Fahrmanöver geführt haben könnten; die Ermittlungen dauern an. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs.

