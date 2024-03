Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hoher Sachschaden nach Graffiti-Schmierereien

Unterwellenborn/ Kamsdorf (ots)

Zwischen Samstag bis zum gestrigen Montag brachten Unbekannte im Bereich der Kamsdorfer Maxhüttenstraße Graffiti-Schmierereien im großen Stil auf, sodass in Summe hoher Sachschaden entstand. In mehr als 20 Fällen wurden Schriftzüge mit einer Länge von teilweise bis zu vier Metern auf Fassaden, Garagentore, Türen und Bushaltestellen gesprüht. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro zum Nachteil mehrerer Geschädigter. Eine politische Tatmotivation ist nicht erkennbar, jedoch werden zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Wenden Sie sich diesbezüglich unter Nennung der Vorgangsnummer 0064803 an die Saalfelder Polizei.

