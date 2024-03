Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Falsches Überholen

Leutenberg/ B90 (ots)

Ein gewagtes Überholmanöver sorgte in den späten Nachmittagstunden des letzten Freitag für einen schweren Verkehrsunfall auf der B90 in der Nähe von Leutenberg. Der 42-jährige Fahrer eines Opel überholte einen vor ihm fahrenden Volvo, stieß jedoch in der Folge mit einem entgegenkommenden Chevrolet zusammen. Der Chevrolet kollidierte hierdurch zuerst mit der Leitplanke, dann mit einem Felsen und wurde schlussendlich auch noch von dem Volvo erfasst. Glück im Unglück hatten die insgesamt 5 Fahrzeuginsassen der beteiligten Pkws, die durch den Unfall nur leicht verletzt wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hingegen hoher Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell