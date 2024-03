Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen/ Geschädigte nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

B88/ Bad Blankenburg- Schwarza (ots)

Am zurückliegenden Sonntag kam es im Bereich der B 88 bei Schwarza zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Motorradfahrer und der Polizei. Gegen 13:00 Uhr befuhren die Beamten die Bundesstraße 88 von Bad Blankenburg in Richtung Rudolstadt und bemerkten kurz nach Ortseingang Schwarza einen Mann auf einer Cross-Geländemaschine, welche nicht über ein Kennzeichen verfügte. Bereits beim Wenden des Funkstreifenwagens trat der zunächst Unbekannte die Flucht an und fuhr mit rasanter Geschwindigkeit auf den angrenzenden Fahrradweg auf. Währenddessen kam es mutmaßlich zur Gefährdung mehrerer Radfahrer. Anschließend setzte der Fahrer seine Flucht fort und fuhr auf die Rudolstädter Straße in Richtung Königsee auf, wendete innerorts und fuhr wieder in die entgegengesetzte Richtung. Kurze Zeit später dann endete die Verfolgung, da sich der Fahrer mit seiner Maschine im Bereich einer Ackerfläche in dort verlaufenden Bahnschienen verkeilt hatte. So gelang es, den jungen Mann zu überwältigen und im weiteren Verlauf seine Identität festzustellen. Gegen den 24-Jährigen wurden u.a. Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Illegalen KFZ-Rennens sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der nunmehr Beschuldigte wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen aus diesen entlassen und muss sich nun entsprechend verantworten. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden dringend jene Radfahrer oder Fahrzeugführer gesucht, die im Bereich des o.a. Radweges bzw. der Bundesstraße durch die Fahrmanöver des Crossfahrers gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0064047 entgegen.

