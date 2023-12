API-TH: !!! Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall !!!

Schleifreisen (ots) - Am 18.12.2023 um 14:40 Uhr ereignete sich auf der A4 bei Gera in Fahrtrichtung Frankfurt ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 55 jährige polnische Fahrzeugführerin übersah einen Sattelzug, welcher baustellenbedingt an einem Stauende im rechten Fahrstreifen anhalten musste. Die Frau fuhr mit ihrem PKW ungebremst in das Heck des Sattelzuges. Der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls über die ...

mehr