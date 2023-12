Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überhöhte Geschwindigkeit, falsche Fahrerkarte und schlechte Ladungssicherung

A4 am Hermsdorfer Kreuz (ots)

Im Laufe des Vormittages machte ein Lkw-Fahrer mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB4 in Richtung Dresden auf sich aufmerksam. Es erfolgte eine Kontrolle auf dem nächsten Parkplatz. Dabei stellte sich heraus, dass der tschechische Fahrer nicht nur viel zu schnell war, sondern auch die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte. Die Kontrollgruppe der Autobahnpolizeiinspektion stellte zudem fest, dass der Fahrer die falsche Fahrerkarte in den Fahrtenschreiber gesteckt hatte, nämlich die seines Beifahrers. Auf Nachfrage gaben die beiden Fahrzeuginsassen an, es vergessen zu haben, die Karten zu wechseln. Gegen den Fahrer wurde aufgrund der erheblich überhöhten Geschwindigkeit, fehlender Ladungssicherung und dem Stecken der falschen Fahrerkarte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro erhoben.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell